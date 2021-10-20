Инфекционист назвал сроки спада заболеваемости коронавирусом в Москве

До начала нерабочей недели заболеваемость коронавирусом в Москве будет расти и продолжится в начале «каникул». Снижение же уровня заболеваемости ожидается минимум через три-четыре недели. Об этом в интервью РИА Новости сообщил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

Во время нерабочей недели врач призвал максимально сократить контакты с другими людьми и оставаться дома.

Думаю, до этой поры будет ещё расти и потом какое-то время в начале будет, — сказал Малышев.

Ранее сообщалось, что в России третий день подряд фиксируется новый антирекорд по количеству смертей от коронавируса. За минувшие сутки скончались 1036 человек против 1028 днём ранее. Наряду с этим обновился максимум суточного прироста заражений. В Москве, которая остаётся лидером в России по уровню заболеваемости и смертности от коронавируса, также зафиксированы новые максимальные показатели. В столице за сутки выявили 7897 новых случаев заражения, число летальных исходов составило 77.

Решение об объявлении периода с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями в России было принято на экстренном совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в среду, 20 октября.

Ранее с таким предложением выступила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Инициативу поддержал и премьер-министр Михаил Мишустин. В регионах, где эпидемиологическая ситуация наиболее неблагоприятна, нерабочие дни могут ввести на неделю раньше — с 23 октября. Это, в частности, Курская, Оренбургская, Воронежская, Новгородская, Волгоградская, Самарская, Саратовская, Челябинская, Свердловская, Омская, Томская, Кировская и Амурская области, а также республики Северная Осетия и Мордовия, Татарстан и Коми.