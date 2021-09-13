Инфекционист назвал сроки четвёртой волны коронавируса

Четвёртая волна коронавируса продлится в России до Нового года. Кроме того, осень наложит на заболевание сезонные инфекции, что усложнит лечение. Об этом «Сиб.фм» рассказал врач-инфекционист из Новосибирска Андрей Поздняков.

Новая осенняя волна COVID-19 практически не будет отличаться от прошлой волны заболеваемости. Однако на коронавирус могут наложиться сезонные инфекции, например, ОРВИ. Также в этот период чаще начнут болеть дети из-за очного формата обучения, — отметил медик.

По его словам, осенью активно будет распространяться «дельта»-штамм коронавируса. Однако к нему может добавиться и «дельта-плюс», который появился этим летом. Поэтому будут болеть все восприимчивые люди, а возраст в этот раз уже не играет никакой роли.

Кроме того, осенью появится больше заболевших коронавирусом детей, так как они все пошли в школы и детские сады. Хотя вакцинация сыграет свою роль, и те, кто привился, будут переносить заболевание легче, отметил специалист.

Новая волна пандемии, как и все предыдущие, по нашим оценкам, продлится два-три месяца. Ещё есть около месяца относительно спокойного времени в плане уровня заболеваемости, — подытожил Поздняков.

Ранее кандидат биологических наук, независимый аналитик Алексей Куприянов объявил в России старт четвёртой волны коронавируса. Он заявил, что сегодняшние показатели показывают восходящий тренд, который начался на рубеже августа — сентября. Это говорит о том, что ситуация с COVID-19 в РФ постепенно ухудшается.