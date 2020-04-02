Инфекционист назвал способы поддержания иммунитета во время самоизоляции

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Лекарства для повышения иммунитета используются только для лечения заболеваний, а польза от препаратов для профилактики ОРВИ, которые продаются в аптеках, часто является лишь маркетинговым ходом. Об этом заявил врач-инфекционист Илья Акинфиев.

По словам эксперта, для того, чтобы во время самоизоляции поддержать иммунитет, нужно часто проветривать помещение. Также важны полноценный и здоровый сон и правильное освещение, передаёт телеканал «Звезда».

Акинфиев указал на необходимость правильного питания. Он посоветовал включить в рацион больше фруктов и овощей, быть физически активным и избегать длительного сидения на диване или лежания на кровати. Это, добавил врач, может усугубить хронические заболевания и ухудшить иммунитет.

Ранее специалисты Военно-медицинской академии им. Кирова сообщили о том, что здоровые люди, которые переболели коронавирусом, смогут получить к нему стойкий иммунитет. Однако это не касается людей с ослабленным здоровьем или тех, кто переболел COVID-19 в лёгкой или бессимптомной форме, писал NEWS.ru.

По данным на 2 апреля, в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписаны из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России — 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходит лечение дома, 30 умерли. Из них на Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.