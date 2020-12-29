Инфекционист назвал сокращающее жизнь последствие коронавируса

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Иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о последствии коронавирусной инфекции, которое приводит к сокращению продолжительности жизни.

COVID-19 в большей степени повреждает сосуды. Сосуды во всех органах. Самое главное — сосуды, которые питают сами сосуды, в том числе крупные, — сообщил URA.RU эксперт.

Он объяснил, что на стенке аорты имеются чрезвычайно важные мелкие сосуды. Их состояние определяет продолжительность жизни человека. Кроме того, по словам врача, из-за повреждения питающих сосудов могут пострадать сердце, почки, печень, мозг и нервная система.

При этом Жемчугов подчеркнул, что исход болезни и её последствия в целом зависят от того, какие «слабые места» были у человека до коронавируса.

Ранее стало известно, что некоторые пациенты, выздоровевшие после заражения коронавирусом, жалуются на выпадение зубов и болезни дёсен. Многие люди столкнулись с подобными проблемами впервые. Проблемы с зубами может вызывать повреждение коронавирусом сосудов. Такое мнение высказал биолог, медицинский директор Фонда ангиогенеза Уильям Ли. Он пояснил, что COVID-19 воздействует на кровеносные сосуды, а это может привести к образованию тромбов и закупорке кровотока.

Прямое воздействие коронавируса на полость рта подтвердил директор отдела сети здравоохранения Northwell Health Эрик Чоэ-Пена. По его словам, COVID-19 воздействует на рецепторы ACE2, которые также находятся и в ротовой полости. Чоэ-Пена подчеркнул, что в любом случае сделать выводы о связи между коронавирусом и болезнями зубов можно будет только после дополнительных исследований, писал NEWS.ru.