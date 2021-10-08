Инфекционист назвал самое опасное время года для заражения коронавирусом

Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков назвал осень самым неудачным временем года с точки зрения заражения COVID-19. В интервью радио Sputnik он объяснил это тем, что традиционно осенью также бывает всплеск заболеваний гриппом и другими респираторными инфекциями.

Сейчас идут осенние вирусные инфекции помимо коронавируса, а у пациентов бывает подряд или совместное течение нескольких инфекционных процессов, — пояснил врач.

Он назвал опасной такую ситуацию для людей, ещё не сделавших прививку от коронавируса.

Если мы говорим о том, когда лучше всего встретиться с серьёзной дозой COVID-19, то тогда, когда уже есть иммунитет. Приобрести его можно через вакцинацию или болезнь, — считает Тимаков.

Он добавил, что в условиях роста заболеваемости существует риск получить слишком большую «дозу» возбудителя COVID-19. От этого может защитить вакцинация, она же уменьшит угрозу заражения сразу несколькими видами вирусов, подчеркнул инфекционист.

Ранее стало известно, что штамм коронавируса «дельта», который сейчас доминирует в России, стал маскироваться под сезонные вирусы, отчего у него изменились симптомы. Среди новых симптомов называют насморк, кишечные расстройства и небольшое повышение температуры. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике Сергей Токарев.