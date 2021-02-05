Инфекционист назвал причины повторного заражения COVID

https://static.news.ru/photo/3914b914-0a9d-11eb-806c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Снова заразиться коронавирусом можно, если иммунитет после первого раза закончился или при частом контакте с другими больными. Также повторное заражение может грозить тем, у кого иммунитет ослаблен из-за приёма каких-либо сторонних препаратов.

Повторно люди заболевают по нескольким причинам. Коронавирусная инфекция изначально не должна вызывать иммунитет пожизненный. Это не ветряная оспа, — рассказал в беседе с РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

В целом этот тип вирусов вызывает заражение у людей ежегодно, а раз в несколько лет вызванное одним возбудителем заболевание может повторяться.

Среди опасностей Тимаков также назвал не до конца сформированный после болезни иммунитет.

Учёные из Великобритании обнаружили, что одной из причин появления новых штаммов-мутантов является переливание плазмы крови пациентам с ослабленным иммунитетом, писал ранее NEWS.ru. Когда вирус имеет возможность оставаться в организме человека в течение длительного периода и размножаться, он учится бороться с иммунной системой, рассказал профессор Кембриджского института Равиндра Гупта.