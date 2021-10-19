Инфекционист назвал последствия поголовной вакцинации от COVID-19 в России

Вводить обязательную, «поголовную» вакцинацию от COVID-19 в России бесполезно, рассказал NEWS.ru врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он отметил, что подобный сценарий возможен «в любой другой стране», но не в РФ. Медик подчеркнул, что такие меры вызовут в обществе «огромный отрицательный резонанс» и появление «купленных сертификатов» о прохождении процедуры.

В России поголовная вакцинация закончится тем, что вместо прививок появятся купленные сертификаты, и всё. Кто не хочет делать прививку, он её и не сделает. И при чём здесь увольнения? Пойдут и купят сертификат, покажут, что они якобы привились? Придут к врачу, который против прививок, он выпишет сертификат и якобы сделает прививку, а препарат выльет в раковину. Будет вакцинированная раковина, — добавил Тимаков.

Собеседник считает, что «общество раскололось» на две группы — сторонников и противников вакцинации от COVID-19, что нужно создать «общий ресурс» со всеми исследованиями о побочных эффектах препаратов, о якобы летальных исходах после прививки, приводимых антипрививочниками.

Вакцинация нужна обязательно. Нужно объяснять её необходимость, показать статистику, сделать общий ресурс со всеми исследованиями и побочными эффектами вакцин, всё собрать, разобрать все случаи смертей после прививок, описанных антипривочниками. Объяснить, что это единичные случаи и побочки, тогда и доверие появится. А когда всё замалчивают, то и доверия не будет и поголовная вакцинация приведёт к отрицательному эффекту, — считает врач-инфекционист.

Эксперт обратил внимание на активность противников вакцинации от COVID-19 в России, в том числе работающих из-за рубежа.

Ранее Тимаков заявил, что регистрация и завоз в Россию зарубежных вакцин от COVID-19 — «вопрос дискутабельный», но иностранные препараты могут оказаться нужны гражданам РФ, постоянно пересекающим границу для путешествий или работы.