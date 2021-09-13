Инфекционист назвал особенности «четвёртой волны» коронавируса

Осенняя — четвёртая по счёту — волна заболеваемости коронавирусом не будет принципиально отличаться от летней, однако на неё могут наложиться сезонные инфекции. Также в связи с началом учебного года могут активнее начать болеть дети. Об этом в интервью РИА Новости рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По словам Позднякова, новая волна коронавируса будет не меньше предыдущей. Превалирующим останется штамм «дельта» и, возможно, «дельта-плюс». В соответствии с этим болеть будут все восприимчивые к вирусу, независимо от возраста.

При этом медик прогнозирует нарастание так называемых микст-инфекций, при которых COVID-19 будет сочетаться с сезонными заболеваниями. Однако поведение «дельта»-штамма в подобных условиях предсказать трудно, поскольку все ранние исследования относительно подобных одновременных заражений были связаны с «диким» штаммом.

Число больных не станет меньше, а в связи с началом учебного года может болеть больше детей. При этом вакцинированные граждане также могут подвергнуться заражению, но их болезнь будет протекать легче, чем у неимунных пациентов — без тяжести и госпитализаций.

Вероятность локдауна Андрей Поздняков оценивает как довольно низкую.

Новая волна пандемии, как и все предыдущие, по нашим оценкам, продлится два-три месяца, — сказал он.

Он отметил, что врачи в настоящее время готовы к новым волнам коронавируса гораздо лучше, чем год назад, и если большинство граждан продолжат соблюдать базовые эпидемиологические мероприятия, локдауна не будет.

Поздняков отмечает, что до роста уровня заболеваемости остаётся ещё около месяца, что позволяет пройти вакцинацию без очередей и без активных контактов с заболевшими, до дефицита вакцин и «прочих форс-мажорных обстоятельств».

Ранее в России предложили узаконить три выходных после вакцинации.