Инфекционист назвал новый частый симптом «омикрона»

При «омикроне» пациенты стали всё чаще жаловаться на повышенную потливость, рассказал инфекционист Евгений Тимаков в беседе с Lenta.ru. Он уточнил, что заразившиеся новым штаммом COVID люди потеют настолько сильно, что иногда приходится менять одежду.

Потливость стала встречаться чаще, особенно ночная и общая, генерализованная. Есть потливость, когда потеют руки и ноги, а при омикроне это общая потливость всего тела. Происходит так, что и одежду приходится менять, и подушку, и одеяло, причём и у детей, и у взрослых. Потеют и волосяные железы — голова становится мокрой, — рассказал Тимаков.

Он добавил, что предыдущий штамм COVID также вызывал повышенную потливость у пациентов, однако она была гораздо менее обильной, поэтому люди не обращали на этот симптом внимания.

Ранее Тимаков перечислил самые болезненные симптомы «омикрона». По его словам, пациенты, заразившиеся этим штаммом, жалуются на боль в горле, животе и пояснице, а также на головную боль.