Инфекционист назвал места с самым высоким риском заражения коронавирусом

Наиболее высок риск заразиться коронавирусом внутри семьи из-за близкого контактирования, рассказал Lenta.ru врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. По его словам, члены семьи чаще всего заражаются COVID в общественном транспорте.

Это и железнодорожные вокзалы, и аэропорты, особенно в накопителях часто и много людей заражается, потому что там тесно, как правило, все без маски, — отметил специалист.

Что касается такси, то этот вид транспорта, по мнению эксперта, не сильно способствует распространению коронавируса. Если водитель и пассажир в масках и сидят по диагонали друг к другу, то риск заразиться невысок.

Ранее председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал о схожести характера эпидпроцесса при «омикроне» с сезонным подъёмом заболеваемости ОРВИ и гриппом. По его мнению, следует отказаться от изоляции людей, контактировавших с заражёнными коронавирусом, поскольку это нецелесообразно при таком количестве вновь выявляемых случаев заболеваний, в том числе бессимптомными формами.