Инфекционист назвал главное условие для коллективного иммунитета

https://static.news.ru/photo/c38c6674-3f44-11eb-b411-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Формирование коллективного иммунитета потребует вакцинации 85% всего населения страны. Тогда он будет носить подлинный характер, считает главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Своё мнение медик высказал в интервью изданию Vox. Сейчас в США наблюдаются серьёзные проблемы с производством и распространением вакцины. К тому же более 25% американцев не хотят прививаться. Самая распространённая причина отказа — сомнения по поводу побочных эффектов нового лекарства.

По данным организации The Kaiser Family Foundation, число американцев, которые «наверное» сделают прививку от коронавируса, выросло за последние три месяца на 8%. Сейчас численность тех, кто склоняется в пользу вакцинации, составляет 71%.

Страна продолжает лидировать по числу заболевших новым типом коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, на 15 декабря выявлено более 16,6 миллиона случаев заражения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что профессор-иммунолог Полина Степенская заявила, что угрозу заболевания COVID-19 повышает пренебрежение вторым этапом двухфазной вакцинации от коронавируса. По словам заведующей отделением в иерусалимской клинике Хадасса, это уменьшит и коллективный иммунитет.