Инфекционист назвал главное условие для коллективного иммунитета

Формирование коллективного иммунитета потребует вакцинации 85% всего населения страны. Тогда он будет носить подлинный характер, считает главный инфекционист США Энтони Фаучи.
Своё мнение медик
По данным организации The Kaiser Family Foundation, число американцев, которые «наверное» сделают прививку от коронавируса, выросло за последние три месяца на 8%. Сейчас численность тех, кто склоняется в пользу вакцинации, составляет 71%.
Страна продолжает лидировать по числу заболевших новым типом коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, на 15 декабря выявлено более 16,6 миллиона случаев заражения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что профессор-иммунолог Полина Степенская заявила, что угрозу заболевания COVID-19 повышает пренебрежение вторым этапом двухфазной вакцинации от коронавируса. По словам заведующей отделением в иерусалимской клинике Хадасса, это уменьшит и коллективный иммунитет.