https://static.news.ru/photo/9a66d364-69d0-11ea-8034-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, что медицинскую маску вполне можно заменить самодельной марлевой, а в случае крайней необходимости можно просто закрыть нижнюю часть лица шарфом.

Можно сделать маску из подручных средств, например, из марли, или одноразовую — из бинта. Но если рядом не будет других средств и будут кашляющие и чихающие, не помешает закрыться шарфом, — рассказал в эфире радио Sputnik иммунолог-инфекционист.

Викулов уточнил, что марлевую маску можно использовать не более двух часов. Пропитывать её прополисом или эфирными маслами вовсе не обязательно. По его словам, для защиты от вирусов важен механический барьер, а не пропитка антисептиком.

Глаза тоже нужно защищать. Можно надевать очки без диоптрий, специальные медицинские очки. И даже обычные солнцезащитные очки представляют определённую защиту, — подчеркнул Викулов.

Как писал NEWS.ru, дефицит медицинских масок в российских аптеках должен быть устранён в ближайшее время. Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов выразил уверенность, что с налаживанием их производства проблем не будет, в ближайшее время маски попадут в аптеки. По его словам, раньше спрос на маски составлял 400 тысяч в год, а сейчас требуются «десятки, сотни миллионов».