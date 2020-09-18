Инфекционист Минздрава: первая волна COVID ещё не прошла

https://static.news.ru/photo/62cbd95a-fa43-11ea-8743-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов объяснил, почему второй волны коронавируса в стране пока не ожидается. Говорить об этом, по его словам, можно только когда завершится первая волна.

О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна [завершится], у нас пока ещё только идет снижение заболеваемости после вот той первой волны, — пояснил инфекционист в комментарии для ТАСС.

По его словам, правильно говорить о «некотором сезонном подъеме заболеваемости» в сентябре — октябре. Также он считает, что вероятность масштабного роста, который наблюдался в марте — апреле, мала.

Рост заболеваемости связан с началом учебного года, рабочего года. Это приводит к более тесным социальным контактам и, соответственно, к некоторому росту заболеваемости, — добавил он.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ отмечает повышенную активность населения по вакцинации от гриппа в этом году и призывает тех, кто ещё не сделал прививку, защитить себя и своих близких с помощью вакцинации. Это связано с тем, что вирус гриппа в случае заражения человека ещё и коронавирусом может усугубить ход болезни, объясняют медики.

Вакцинация против гриппа проводится во всех субъектах страны. На 37-й неделе 2020 года, с 7 по 13 сентября, в России уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оценивался как низкий. Прививку уже сделали более 7,3 млн россиян.

Ранее специалисты заявляли, что ожидают повышение заболеваемости коронавирусом в России в ноябре 2020 года, писал NEWS.ru.