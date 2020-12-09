Инфекционист из Израиля оценила риск повторного заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ed5f72a0-3a9b-11eb-b122-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство случаев заражения коронавирусом, которые считают повторными, по сути такими не являются, заявила заведующая отделением больницы «Шамир Асаф А Рофе» инфекционист Галина Гольцман.

По мнению врача, чаще всего причинами «повторной» болезни оказываются ошибки диагностики или продолжение первого заболевания, при этом тесты на COVID-19 то положительные, то отрицательные, передаёт РИА Новости.

Мы знаем, что вирус может персистировать в носоглотке до месяца. И повторные случаи могут быть случаями, когда человек ещё не выздоровел после первого заболевания, — объяснила Гольцман.

Число реальных случаев повторного заболевания инфекционист охарактеризовала как «практически ничтожное». По её словам, их насчитывается несколько десятков по отношению к миллионам случаев заражения в целом.

Гольцман также отметила, что «второй коронавирус» переносится легче, так как иммунная система заболевшего уже знакома с инфекцией и начинает активно вырабатывать антитела.

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России зарегистрированы единичные случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией. По её словам, эти случаи изучаются специальной рабочей группой учёных. Попова подчеркнула, что случаи повторного заражения уникальны, они единичны и возникают у людей с ослабленным иммунитетом.

27 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России зарегистрированы первые случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что данные об этом опубликованы.