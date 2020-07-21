Инфекционист ФМБА объяснил, почему в РФ не будет второй вспышки COVID-19

https://static.news.ru/photo/95e1dc60-cb70-11ea-8382-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новой вспышки коронавируса, сравнимой с тем, что было зимой и весной, уже не будет, поскольку вирус приобретёт форум сезонного ОРВИ или гриппа. Такого мнения придерживается главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров.

Мы переболеем, и он перезаточится, и, в конце концов, мы друг с другом сживёмся, и он будет фоном — прибавится очередное сезонное заболевание, — заявил специалист во время пресс-конференции в Национальной службе новостей.

По его словам, заболевание приобретает формы сезонного ОРВИ или гриппа. Специалист подчеркнул, что вирус никуда не уйдёт и не будет самоликвидироваться. Он может выбрать один из двух путей: либо деградирует до сезонного ОРВИ, либо будет приходить осенью как сезонный грипп, а к лету уходить, считает специалист.

За прошедшие сутки в России коронавирус был официально выявлен у 5842 человек. Всего заболели 783 328 человек. Полностью вылечились от COVID-19 в РФ 562 384 человека (+8782 за сутки), скончались от инфекции 12 580 человек (+153 за сутки).

NEWS.ru писал, что за шесть месяцев в России отмечается рост показателя смертности. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.