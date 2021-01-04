Инфекционист дал советы россиянам на новогодние праздники

https://static.news.ru/photo/1aecfe4c-4e6d-11eb-aabf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев посоветовал россиянам отказаться от дальних поездок в новогодние праздники. По его словам, лучше всего гулять в парках, соблюдая социальную дистанцию.

В парках лучше всего [гулять]. И надо помнить, что если там несколько человек, или социальную дистанцию надо соблюдать, или маску даже на улице, если рядом несколько человек, — цитирует инфекциониста РИА Новости.

Он напомнил, что на морозе маску нужно менять, как только она промокает, поскольку она теряет свои свойства.

Специалист рассказал, что заболеваемость по гриппу снижается в новогодние праздники в несколько раз, а потом начинает повышаться из-за того, что люди начинают перемещаться.

Как писал NEWS.ru, врачи подготовили рекомендации по безопасному отдыху в период январских выходных. Специалист общей практики Анастасия Тараско считает, что лучшим будет отдых на свежем в воздухе в семейном кругу, лучше уехать за город. Если такой возможности нет, то можно кататься на коньках, на беговых лыжах и заниматься любыми зимними видами спорта в городе.

Инфекционист Анна Баландина рассказала, что риск заражения увеличивается от того, чем больше помещение. Иммунолог Мария Польнер посоветовала россиянам прогулки в зимнем лесу подальше от остальных людей. Она рекомендует избегать посещения баров, ресторанов и других закрытых мест.