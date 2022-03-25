Инфекционист: COVID-19 вряд ли станет обычной ОРВИ

Коронавирус вряд ли сможет превратиться в обычную респираторную инфекцию, заявил инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, сообщает Lenta.ru. Он объяснил, что обычная простуда не имеет никаких проявлений, кроме классических респираторных, а заразившись COVID-19, можно заработать тромбоз, аутоимунную патологию, неврологические проблемы.

С клинической точки зрения проблем он вызывает немало, и пока уменьшения их не предвидится. Особенно у пациентов со снижением специфического иммунного ответа ниже определённого порога, который мы, к сожалению, не можем маркировать количественно, — заявил Поздняков.

Специалист добавил, что важно всегда помнить, как давно была сделана прививка или перенесено заболевание, поскольку чем больше срок, тем выше риск заразиться повторно и заработать более серьёзные осложнения.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в редких случаях при коронавирусе тромбоз может возникнуть при снижении свёртываемости крови. По его словам, при возникновении тромбоцитопении (снижении количества тромбоцитов в крови) из-за реакции организма на вирус развивается гиперкоагуляция, которая приводит к тромбозам. Эксперт при этом подчеркнул, что это не основной механизм развития тромбозов при COVID-19.