Инфекционист: аллергикам стоит привиться от COVID до таяния снега

https://static.news.ru/photo/f22932ca-7b51-11eb-a5dd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский посоветовал аллергикам прививаться от коронавируса до того, как растает снег. По его словам, перенести прививку будет легче либо до сезона цветения, либо уже после него.

Прививку от коронавируса нужно сделать до цветения либо после. Поллиноз не обязательно начинается в апреле, он может начаться и в конце марта, у некоторых он может быть и в августе, — напомнил специалист.

Он отметил, что человеку с начавшимся поллинозом прививку делать нельзя — всё дело в том, что организм может негативно отреагировать на препарат.

Аллергическое состояние — это временное противопоказание против любой иммуноориентированной терапии, поэтому прививку можно делать после стихания проявлений поллиноза, — добавил медик. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, Вознесенский заявил, что третья волна коронавируса в России не просто началась, она уже завершилась. По его словам, она пришлась на период после новогодних праздников.

По мнению эксперта, это может быть связано с тем, что у большого количества людей уже сформировался достаточно устойчивый естественный иммунитет, который их защищает.

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