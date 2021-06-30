Индийский и британский штаммы COVID выявили в Крыму

В Крыму обнаружили британский и индийский штаммы коронавируса. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, передаёт РИА Новости.

Глава ведомства заявила, что на территории полуострова проходит «смешанное циркулирование» COVID-19, имея в виду, что в регионе существуют традиционные штаммы и новые, вызванные британским и индийским вирусом.

В связи с этим все мероприятия, которые реализуются на территории, должны соблюдаться, — заявила глава ведомства на заседании оперштаба по предотвращению распространению COVID.

Также она сообщила о росте заболевших среди молодого поколения жителей, выделив группы 18–27 и 30–49 лет.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован максимум смертей от коронавируса с начала пандемии. Число летальных исходов за минувшие сутки составило 669. Общее количество жертв болезни достигло 135 214 человек.