Имуннолог рассказал о последствиях постоянной ревакцинации от COVID

Постоянная ревакцинация от коронавирусной инфекции не оказывает сверхнагрузки на иммунитет. Об этом журналистам MK.RU рассказал иммунолог Николай Крючков.

Он пояснил, что сверхнагрузка может возникнуть из-за использования живых вакцин, но от коронавируса прививают «мёртвыми» вакцинами. Правда, возможны другие эффекты на иммунитет, например, антитело-зависимое усилие инфекции (АЗУИ).

По поводу АЗУИ во время этой пандемии было много страхов, однако однократные схемы вакцинации значимых эффектов АЗУИ не выявляли. Как будет при многократных схемах, ещё не ясно, — рассказал Крючков.

По его словам, АЗУИ может быть опасно для аллергиков, когда иммунный ответ смещается в сторону аллергоподобного. При этом речь идёт только о предполагаемом эффекте. Специалист подчеркнул, что он есть у многих вакцин, но выражается слабо и может быть лишь при многократных введениях.

Учёные будут проводить исследования, чтобы установить эффекты ревакцинации. Иммунолог считает, что у подавляющего большинства россиян проблем не будет. Он подчеркнул, что никакой общей нагрузки на иммунную систему в этом случае нет.

Хорошие вакцины, скорее всего, будут давать улучшение качественного иммунного ответа — антитела от них должны быть более высокого уровня, направленные против самых важных антигенных фрагментов, — заявил Крючков.

Специалист считает, что переболевшие коронавирусной инфекцией должны вакцинироваться через девять месяцев после излечения. Иммунолог также пояснил, что вакцинация и ревакцинация от коронавируса будет нужна человеку только во время пандемии.

Если сделать всё правильно, то к лету следующего года всё преимущественно закончится и будет необходимо только контролировать внешние границы, чтобы не завозить вирус из стран, где нет вакцинации и где COVID продолжит пылать, — отметил специалист.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов заявил в беседе с NEWS.ru, что кампания по ревакцинации от COVID-19 в России может привести к тому, что у части населения будет «пресыщенность» вакцинами, а часть останется невакцинированной.