Иммунологи разделились во мнении по поводу QR-кодов в самолётах и поездах

Иммунологи, опрошенные NEWS.ru, разделились во мнении по поводу идеи ввести QR-коды на авиа- и железнодорожном транспорте, в том числе для посадки в самолёты и поезда. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок считает подобную меру логичной, так как любой вокзал — место скопления людей, где создаются отличные условия для передачи COVID-19.

Это было бы логично, так как транспорт и аэро-, авто-, ж/д вокзалы — места скопления людей и отличные условия для передачи коронавирусной инфекции, — подчеркнул эксперт.

Врач-терапевт и аллерголог-иммунолог Ирина Ярцева в разговоре с NEWS.ru назвала подобное развитие событий «неверной тактикой». Медик посоветовала больше заниматься просветительской работой среди населения и объяснять, «почему и как работает» вакцина.

Я понимаю, что мы хотим любым способом заставить людей вакцинироваться, но не надо этого делать путём ужесточения мер, не имеют права, это не законно. Люди должны свободно передвигаться, имеют на это право. Лучше заняться просветительской работой — почему это (вакцина. — NEWS.ru) работает, как это работает. У нас очень мало на это выделяется [времени]. Есть люди, которые действительно не могут получить эту вакцину по определённым показаниям, — подытожила Ярцева.

Требование предъявлять QR-коды о вакцинации от коронавируса при посадке в самолёт поддержал глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов. Он добавил, что такая проверка при покупке билетов технически невозможна, а «при посадке на борт, если такие ограничения вводятся, это нормально». Представитель «Победы» (входит в группу «Аэрoфлот») в начале ноября сообщил, что лоукостер поддерживает введение трeбований предъявлять QR-код при регистрации на рейс, но не при покупке билeта.

Кроме того, РЖД технологически готовы выполнить поручения, которые могут поступить от государства по поводу введения QR-кодов для поездок, рассказал на форуме Cnews замглавы РЖД Евгений Чаркин.

Ранее сообщалось, что Хабаровский край и Камчатка с 23 ноября вводят обязательное требование по предъявлению QR-кода о вакцинации при посадке в самолёт. Пока речь идёт о рейсах внутри этих регионов.

QR-код, полученный с использованием специализированного приложения «Гоcуслуги. Стопкоронавируc», должен подтверждать, что человек получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от коронавируcа. Проезд и перелёт будут разрешены при предъявлении сертификата переболевшего (либо QR-кода, который это подтверждает), если с даты выздоровления прошло не больше полугода.

Ранее стало известно, что в Кремле не обсуждают введение QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте. Данный вопрос находится в компетенции оперштаба по борьбе с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.