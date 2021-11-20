Иммунологи рассказали о редком и неприятном последствии COVID-19

Людей, которые перенесли COVID-19 может одолевать шум в ушах. По словам иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, это происходит из-за поражения инфекцией слуховых нервов или головного мозга, передаёт URA.RU. В этом случае врачи рекомендуют обращаться к специалистам для решения проблем с постковидными проявлениями. Как правило, отметил он, помогает медикаментозное лечение.

При шуме в ушах возможны два момента. Первый — это поражение слуховых нервов. Мы знаем, что обонятельный нерв поражается, то есть изменяется обоняние и вкус. Если поражается и слуховой нерв, то эффект как для обонятельного нерва. Но есть и второй аспект, когда в принципе наблюдается диссеминированное поражение головного мозга, — рассказал Крючков.

Он добавил, что при таком поражении происходят микротромбозы и системное воспаление, которое приводит к нарушению работы головного мозга.

Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов сравнил воздействие коронавируса на нервные окончания с нарушением работы электроники у автомобиля. Коронавирус повреждает нервные рецепторы, нарушая органы чувств так, как если бы у машины глючила сигнализация или датчики.

В случае обнаружения у себя неприятных синдромов после COVID, Жемчугов порекомендовал россиянам обращаться к врачам.

Схема реабилитации должна быть направлена на восстановление того, что нарушилось в результате ковида. В том числе и нервная система, — заключил доктор.

Ранее лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова посоветовала, на что обратить внимание после перенесённого коронавируса. В первую очередь надо следить за дыхательной и сердечно-сосудистой системой.