Иммунолог Жемчугов описал два пути развития коронавируса

У коронавируса есть два пути дальнейшего развития: первый — вирус мутирует, научится обходить коллективный иммунитет и станет сезонным заболеванием. Во втором случае коронавирус выродится среди людей и выберет для существования какое-либо другое живое существо, заявил иммунолог Владислав Жемчугов, его слова приводят «Народные Новости».

Первый: в результате отборов получится новая мутация. Она закрепится, если даст ему новое преимущество. В частности, возможность уклонения от коллективного иммунитета. То есть вирус сможет дальше размножаться в человечестве. Это будет означать, что он станет сезонной инфекцией — появляться каждый год, — отметил Жемчугов.

При втором варианте развития событий коронавирус «уйдёт в природу», то есть станет заражать любых других живых существ, кроме людей.

Массивный засев, который происходит сейчас, приведёт к тому, что вирус выберет себе для существования какое-то новое живое существо.

Жемчугов признался, что не может пока оценить вероятность того или иного исхода событий, однако, по его мнению, судьба коронавируса станет ясна до конца 2022 года.

Ранее вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что штамм коронавируса «омикрон» более заразен, чем другие варианты, поэтому риск повторного заражения гораздо выше. Главным отличием является то, что новая вариация COVID-19 размножается в верхних дыхательных путях, но не проникает ниже.