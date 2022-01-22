Иммунолог Жемчугов дал прогноз об окончании пандемии коронавируса

Задача «омикрон»-штамма — заразить как можно больше людей, при этом снизив уровень погибших. После чего в планетарном масштабе можно будет говорить о конце пандемии, таким прогнозом поделился доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с РИА Новости. По его словам, вирус в скором времени превратится в новую природно-очаговую инфекцию.

Я считаю, в планетарном масштабе в течение года это закончится однозначно, даже дойдёт до самых дальних островов в Тихом океане, — отметил Жемчугов.

При этом, по мнению специалиста, внимание нужно акцентировать не на таком показателе, как прирост выявленных случаев заражения. Основной задачей необходимо обозначить дифференцирование заболевания на ранних сроках. Тогда заражённые «омикроном» больные при лёгком течении заболевания могли бы лечиться амбулаторно, на дому, это бы разгрузило систему здравоохранения от излишней госпитализации.

В отношении прогнозов по ситуации в России врач подчеркнул, здесь сложно это сделать по поводу окончания новой волны коронавируса в 2022 году. Это связано со специфическими транспортными связями внутри государства, которые в основном проходят через Москву. Для этого важно хорошо знать карту коммуникаций страны.

Как отметил иммунолог, главная цель «омикрона» — массивный «засев» вирусом планеты без большого числа погибших. В результате этого образуется новая природно-очаговая инфекция, схожая, например, с Эболой.

Ранее сообщалось, что крайне опасно считать «омикрон»-штамм коронавируса вакциной и стремиться к заражению им. Такое мнение высказал член-корреспондент РАН Александр Лукашев, он также отметил, что после очередной волны COVID-19 можно будет «ожидать передышки в заболеваемости коронавирусом», потому что многие люди получат иммунитет.