Иммунолог заявил об исключительной заразности «омикрона»

В истории человечества не было более заразной инфекции, чем «омикрон»-штамм коронавируса, заявил иммунолог Владимир Болибок. По его мнению, пандемия COVID идёт на подъём и расслабляться ещё рано, сообщает «Москва 24». Он отметил способность штамма «обходить» защиту организма после прививки.

Если от первоначального варианта из Китая можно было спокойно защититься, соблюдая санэпидрежим, вирус не так легко передавался, то у «омикрона», такое впечатление, заразность чрезвычайно высокая. То есть в истории человечества не было инфекции, которая была бы в такой степени заразной, как «омикрон»-вариант вируса. Поэтому расслабляться рано, — с казал Болибок.

По его словам, низкая смертность от «омикрона» обусловлена тем, что болеют как привитые пациенты, так и непривитые. Болибок уточнил: у вакцинированных россиян заболевание протекает в гораздо более лёгкой форме, но тем не менее новая мутация COVID способна обходить иммунную защиту, выработанную после прививки.

Большое количество заболевших — это и вакцинированные люди, потому что «омикрону», в принципе, без разницы, привит человек или нет. Он пробивает защиту, которая была от прививок, он также пробивает защиту у тех, кто болел коронавирусом, — резюмировал медик.

Ранее в Институте химической биологии и фундаментальной медицины РАН сообщили о появлении тест-системы, которая одновременно выявляет наличие генетического материала коронавируса и определяет, относится ли он к «омикрон»-штамму. При этом выполнение теста занимает столько же времени, сколько и традиционная ПЦР-диагностика.