Иммунолог заявил о выходе России на плато по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/b9eabe64-3dea-11eb-bb9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусу.

По словам медика, выход на плато было целью для системы здравоохранения, однако окончательное распространение COVID-19 прекратится только после того, как с вирусом проконтактируют около 70% населения, пишет РИА Новости.

Жемчугов считает, что для объективной оценки ситуации следует также учитывать количество свободных коек, проведённых тестов и умерших. Когда эти цифры будут одинаковы на протяжении нескольких дней, то можно будет сказать не только о плато, но и о положительной динамике в борьбе с опасным вирусом.

Но окончательно его распространение остановится, когда количество людей, проконтактировавших с ним, путём естественного переболевания или вакцинации - в регионе или в стране в целом - будет приближаться к 70%. Тогда начнется торможение, и с этого плато будет спуск, - добавил он.

По последним данным, жертвами коронавируса за прошедшие сутки в стране стали 450 пациентов. Общее количество летальных исходов достигло 47 391. Вылечились за минувшие 24 часа 18 562 человека. В общей сложности с начала пандемии зафиксировано 2 124 797 случаев выздоровления граждан с коронавирусом при 2 681 256 заболевших.

За прошедшие 24 часа в России заразилось 27 328 человек. При этом в воскресенье общий показатель по стране составлял 28 080 случаев, в субботу — 28 137, а в пятницу — 28 585.

Как отметил ранее академик РАН и иммунолог Александр Караулов, ключевым фактором, помогающим защитить организм человека от тяжёлой формы коронавирусной инфекции, является крепкий иммунитет. Именно подготовленность иммунной системы человека к защите организма определяет, сможет ли COVID-19 дать серьёзные осложнения или человек перенесёт заболевание в лёгкой или даже бессимптомной форме. Как считает эксперт, это касается не только коронавируса, но и других вирусных заболеваний, которые способны нанести организму человека серьёзный вред, если иммунитет будет недостаточно крепким.