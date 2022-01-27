Иммунолог заявил, что вес тела не играет роли при вакцинации от COVID

При разработке иммунобиологических препаратов не учитывается масса тела будущих пациентов, поэтому независимо от веса пациента, он получит необходимую дозу прививки от коронавируса, заявил иммунолог Николай Крючков. По его словам, дозировка рассчитывается из количества антигена, который при взаимодействии с организмом образует антитела, пишет «Москва 24».



Для иммунобиологических препаратов обычно пересчёт на массу тела не делают. То есть там важно, сколько с иммунной системой встретится антигена или активного вещества, которое в результате взаимодействия с организмом образует антитела. Отсюда и дозировка. Поэтому пересчёт на массу тела не делается, — заверил Крючков.

Он добавил, что вес человека также не влияет на интенсивность побочных эффектов от вакцинации.

Ранее Минздрав РФ выпустил памятку для тех, у кого коронавирус протекает бессимптомно и в лёгкой форме. Она доступна на сайте ведомства. Привитым или переболевшим менее шести месяцев назад при положительном тесте и отсутствии симптомов лечение не требуется, но необходима самоизоляция. Тем, кто не делал прививку и не болел, при любых симптомах ОРВИ надо оставаться дома и позвонить врачу. В Минздраве предупредили, что в этом случае не стоит заниматься самолечением.