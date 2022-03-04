Иммунолог сравнил смертность от гриппа и коронавируса

Смертность от заражения коронавирусом составляет примерно 0,5–0,6%, это очень много, считает иммунолог Николай Крючков. По его словам, доля летальности от гриппа составляет всего 0,12–0,17%, пишет «Царьград».

Это очень высокая смертность. Мои оценки близки — где-то 0,5–0,6%. Притом для гриппа доля летальности от выявленных, клинически проявленных случаев, а не просто от заражений, составляет всего 0,12–0,17%, по американским данным, — уточнил Крючков.

При этом он назвал коронавирус пандемическим заболеванием с ярко выраженным сезонным трендом. По мнению иммунолога, инфекция действительно отличается высокой сезонностью, но это не главный критерий. Крючков считает, что пока рано говорить о превращении коронавируса в сезонное заболевание, так как его патогенность всё ещё находится на достаточно высоком уровне.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в России ещё возможны новые подъёмы заболеваемости коронавирусом. По его словам, это произойдёт, если будет снижаться коллективный иммунитет или появится новая мутация коронавируса.

В свою очередь Крючков заявил, что у коронавируса есть ярко выраженные признаки сезонного заболевания, поэтому вероятность того, что к октябрю появится новая мутация COVID, составляет больше 50%. При этом он предположил, что до наступления лета и летом новых вспышек заболеваемости не будет.