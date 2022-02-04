Иммунолог сравнил эффективность разных видов масок против COVID-19

Иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал в беседе с «Известиями», что ношение медицинских масок и соблюдение эпидемических мер увеличивает защиту от коронавируса в 2–2,5 раза. По его словам, информация была подтверждена в ходе исследований и распространяется на средства защиты, предназначенные для повторного использования. При этом использование респиратора считается ещё более безопасным, но влечёт за собой риск заражения окружающих.

Еще лучше работают респираторы, но большинство из них на выдохе не фильтруют воздух, то есть он хорошо защищает, но человек может окружающих заразить, — сообщил специалист.

Согласно данным Крючкова, многоразовые маски из ткани также обеспечивают хороший уровень защиты, но требуют правильного ухода. Одноразовые же маски необходимо менять с периодичностью три часа.

При этом иммунолог подчеркнул, что использование индивидуальных средств защиты должно идти в совокупности с другими мерами предосторожности, включая соблюдение социальной дистанции, избегание общественного транспорта в периоды загруженности и профилактическую вакцинацию.

Об идентичных мерах безопасности ранее сообщали и зарубежные учёные. Профессор Университета Северной Каролины Дирк Диттмер перечислил те же способы защиты и предупредил, что единственным способом избежать появления в будущем новых штаммов коронавируса является предотвращение его передачи по всему миру.