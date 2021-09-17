Иммунолог сообщил, кому ревакцинация от COVID-19 понадобится досрочно

Проходить ревакцинацию от коронавируса следует не позднее чем через семь месяцев после предыдущего курса прививок. При этом «докалываться» раньше времени практически бессмысленно, лишь в небольшом числе случаев это оправдано. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук Николай Крючков.

В настоящее время в условиях пандемии Минздрав РФ рекомендует проходить ревакцинацию от коронавируса через шесть месяцев после первичной вакцинации. Крючков также согласен с тем. что шесть месяцев — это оптимальный срок и пропускать его небезопасно.

Я не рекомендую тянуть больше семи месяцев, потому что есть риски: у многих людей, примерно у трети, антитела либо сразу не вырабатываются в нужном количестве, либо их уровень быстро падает, — пояснил иммунолог.

Однако торопиться с повторными прививками и делать их через три-четыре месяца не следует. Это не принесёт вреда человеку, но и пользы будет мало. Ревакцинироваться раньше положенного срока имеет смысл при поездке в страну с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, людям преклонного возраста и пациентам с некоторыми заболеваниями.

Когда у человека есть выраженные иммунодефицитные состояния или когда человек глубоко пожилой, ревакцинация может понадобиться раньше. Это можно косвенно определить по отрицательному результату ИФА на соответствующие антитела, но это довольно редкие случаи, — отметил Крючков.

По мнению иммунолога, в дальнейшем пожилым людям надо делать прививку от коронавируса раз в четыре-пять месяцев, а молодым и здоровым — раз в восемь-девять месяцев. Однако точные сроки помогут определить исследования, которые в настоящее время только проводятся.

Ранее сообщалось, что Таиланд вакцинирует от COVID 4,5 млн несовершеннолетних.