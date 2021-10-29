Иммунолог: россиянам придётся вакцинировать детей от COVID

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крюков заявил, что вакцинация детей и подростков от ковида — необходимость, которую российскому обществу предстоит принять. Он добавил, что детям и подросткам будут при вакцинации вводить «разбавленный вариант» «Спутника V» — вакцину «Спутник М». Об этом сообщает URA.RU.

Препарат «Спутник М» будет зарегистрирован в начале ноября этого года. Решено резко снизить дозу — для подростков она будет снижена в пять раз и для детей — в десять. Это напрямую будет влиять на иммуногенность, — рассказал Крюков.

Эксперт отметил, что эффективность новой вакцины косвенно подтверждается со слов одного из разработчиков. По словам иммунолога, гуморальный иммунитет после такой вакцинации будет значительно слабее, чем после вакцинации «взрослыми» дозами «Спутника V».

Ранее главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что ПЦР-тест даст более точный результат, если мазок будет сдан с первого по пятый день заболевания. По словам эксперта, в эти дни концентрация вируса настолько высокая, что к ПЦР-тестированию пациенту не нужно особо готовиться.