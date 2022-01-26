Иммунолог развеял миф об эффективных против «омикрона» препаратах

В списке из восьми эффективных против «омикрона» препаратов, некоторые лекарства не прошли необходимых клинических исследований, а значит — не стоит покупать такие препараты, заявил иммунолог Николай Крючков. По словам медика, успешные испытания на клеточных структурах не всегда доказывают эффективность препаратов при попадании в организм человека, пишет «Москва 24».

Здесь перемешаны препараты, которые уже прошли большие клинические исследования и доказали эффективность для лечения коронавируса разной степени тяжести. Тут есть и препараты, которые не прошли исследования или прошли, но не доказали эффективность. То есть либо по которым нет информации, либо по которым есть информация, что в общем-то они особо не работают на практике, — подчеркнул Крючков.

По его мнению, этот список был составлен для того, чтобы напомнить врачам о существовании других препаратов против коронавируса, кроме доказавшего свою эффективность молнупиравира. Крючков подчеркнул, что особо эффективных препаратов против COVID — молнупиравира и пакславида — сейчас в России нет. В связи с этим иммунолог посоветовал россиянам не покупать для лечения препараты из опубликованного учёными списка.

Ранее учёные назвали восемь противовирусных препаратов, которые прежде использовались медиками при лечении других штаммов коронавируса. Они изучили клеточные культуры и выяснили, что «омикрон» чувствителен к наиболее важным противовирусным препаратам. В эту группу вошли EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдезивир, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин.