Иммунолог развеял миф о суперраспространителях коронавируса

Суперраспространителями коронавируса не могут являться пациенты без симптомов заболевания, так как наибольшее количество бактерий вируса выделяется при кашле и чиханье, заявил иммунолог Владислав Жемчугов. По его мнению, бессимптомники заражают небольшое количество человек, в основном при близком контакте с ними, пишут «Народные Новости».

Суперраспространители заражают не за один раз, а за период времени. То есть если человек болеет долго, может заразить много людей. Это связано с симптоматикой — кашель, насморк. Вирус содержится в слюне человека. Они (бессимптомники. — NEWS.ru) не могут заразить много людей, ведь при обычном дыхании выделяется мало вируса, — пояснил Жемчугов.

По его мнению, суперраспространитель должен создать вокруг себя некое подобие ореола из вируса, однако это невозможно без проявлений симптомов заболевания. Жемчугов подчеркнул, что бессимптомного носителя коронавируса невозможно распознать: это делает его опасным для окружающих и ухудшает ситуацию с коронавирусом в стране.

Распознать бессимптомного носителя невозможно. Они не обращаются за помощью. Главное, что их в шесть — восемь раз больше, чем выявленных заражённых, — резюмировал иммунолог.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что добиться стопроцентной вакцинации россиян от коронавируса невозможно. Так в разговоре с NEWS.ru он прокомментировал слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которая заявила, что для достижения коллективного иммунитета от COVID-19 следует привить 100% населения.