Иммунолог рассказал о мифах про вакцинацию

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Врач-иммунолог Владимир Болибок призвал россиян не верить мифам о вакцинации от коронавируса и ориентироваться только на официально озвученные противопоказания при вопросе о том, стоит ли прививаться.

Так, специалист отметил, что нет никакой необходимости проходить тесты на антитела перед прививкой нет, так как их наличие или отсутствие никак не повлияет на эффективность препарата.

Отказываться от прививки не стоит даже тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию. Со временем количество антител к COVID-19 уменьшается, и возникает опасность повторного заражения, — приводит слова Болибока «АиФ».

Также медик опроверг слухи о том, что после первой прививки от коронавируса временно снижается иммунитет организма и повышается риск заболевания. Он заявил, что побочный эффект в виде повышенной температуры никак не связан со снижением иммунитета, а бороться с ней можно обычными жаропонижающими средствами.

При этом врач настаивает, что для прививки от COVID-19 не нужно сдавать анализы на заражение коронавирусом. В случае бессимптомного течения заболевания прививка не навредит организму. В то же время он указал, что употребление спиртного не сможет нивелировать эффект от вакцины, однако сразу после прививки алкоголь может намного хуже усваиваться организмом, и повышается риск отравления.

Единственное условие — вакцинироваться нужно вне обострения хронического заболевания, — заверил иммунолог.

Напоследок Болибок рекомендовал придерживаться всех правил гигиены и соблюдать масочный режим даже после прививки от коронавируса, так как, несмотря на то, что вакцина защищает ото всех известных штаммов коронавируса, небольшая вероятность заражения всё равно остаётся.

Ранее NEWS.ru писал, что врач и телеведущий Александр Мясников заявил о низкой эффективности перчаток и масок при борьбе с распространением коронавируса и призвал отказаться от этих мер.