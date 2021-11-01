Иммунолог рассказала, как именно вакцины защищают от COVID-19

Вакцина от коронавируса помогает организму «знакомиться» с вирусом и правильно на него реагировать. Об этом рассказала «Сиб.фм» главный аллерголог-иммунолог Новосибирской области Дарья Дёмина. Она также сообщила, что медотводы являются временными.

После введения любого агента наша иммунная система начинает разрабатывать первый ответ — это антитела. В дальнейшем формирование происходит так, что происходит обучение Т-клеток, так называемые клетки памяти. Это те клетки, которые при повторном попадании в организм антигена вспоминают, что они уже с этим встречались, и формируют правильный иммунный ответ, — объяснила Дёмина.

Заболеть же коронавирусом из-за вакцины, по её словам, невозможно.

Дёмина призывает вакцинироваться всех, а, к примеру, аллергиков — обязательно. Встречу с реальным вирусом они могут перенести очень тяжело. При этом вакцинироваться противопоказано во время обострившихся заболеваний. В таком случае врачи дают временный медотвод.

Также, по инструкции, при аллергической реакции на первый компонент вакцины можно не прививаться вторым. Но Дёмина в своей практике таких реакций не наблюдала.

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