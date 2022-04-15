Иммунолог рассказала, как бороться с весенним обострением аллергии

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Гарскова рассказала, что во время обострения весенней аллергии необходимо соблюдать гипоаллергенную диету. По словам эксперта, для этого надо исключить из рациона сладкое, красители, маринады, копчёности. Она также отметила, что люди весной часто путают реакцию организма на цветение с обычной простудой и лечатся самостоятельно. Она порекомендовала обращаться к специалистам, передаёт агентство ПРАЙМ.

Иногда пациенты путают характерную реакцию организма на цветение с обычной простудой и лечатся самостоятельно, теряя время, — заявила Гарскова.

Специалист также порекомендовала часто принимать душ, промывать глаза и нос, носить кепку и защитные очки, менять наволочки каждый день, а также увлажнять помещение для сна. Эти действия, по словам врача, помогут уменьшить контакт с пыльцевыми аллергенами.

Диетолог Алексей Калинчев ранее заявил, что успех в похудении на 80% зависит от правильного питания человека, а на 20% — от физических нагрузок. По словам эксперта, если человек не скорректировал свой рацион, то он рискует прибавить ещё больше лишнего веса. Он назвал заблуждением то, что полные люди потребляют пищу в больших объёмах. Он пояснил, что из-за спортивных занятий увеличится аппетит, а вместе с ним и количество приёмов пищи.