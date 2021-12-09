Иммунолог рассказала, что делать пропустившим срок второй прививки от COVID

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В российских обсерваторах находятся 177 прибывших из стран, которые являются зоной риска по новому штамму «омикрон». При этом 28 человек из числа госпитализированных попали в обсерваторы за сегодняшний день. Как сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, штамм «омикрон» был выявлен у двух человек, четыре человека были заражены штаммом «дельта». Ещё у двоих был выявлен грипп, пишет ТАСС.

32 [человека] прилетели сегодня утром <...>, 28 человек уже из статуса пассажиров получили статус пациентов, они госпитализированы. Часть — на основании клинических проявлений, часть — на основании ПЦР-результатов, — уточнила...