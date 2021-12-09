Иммунолог рассказала, что делать пропустившим срок второй прививки от COVID
Иммунолог Ивлева посоветовала пропустившим срок второй прививки от COVID-19 не начинать заново
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
13:42, 09 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Если человек пропустил срок второй прививки от коронавируса, не стоит начинать курс вакцинации заново, заявила главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева. Медик уточнила, что достаточно просто привиться вторым компонентом при первой же возможности, пишет Сиб.фм.
Если второй компонент вакцины против коронавирусной инфекции не введён вовремя, курс вакцинации не нужно начинать заново. Нужно просто сделать вторую прививку, как только появится возможность, — заявила Ивлева.
Ранее профессор вирусологии, завлабораторией особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов объяснил, почему в первый раз лучше прививаться «Спутником V». По его словам, при первой вакцинации двухкомпонентным препаратом «Спутник V» формируется более высокий иммунитет, чем при введении однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Он уточнил, что прививка лишь одним компонентом не является полноценной вакцинацией.