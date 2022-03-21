Иммунолог рассказал о последствиях отмены вакцинации от COVID-19

Обязательную вакцинацию от COVID-19, ни в коем случае нельзя отменять ни в мире ни в России. Об этом заявил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, передаёт Москва 24. По его словам, отменить, как вакцинацию, так и все ограничения можно хоть сейчас, однако в будущем не стоит удивляться новым вспышкам заболевания.

Нужно поддерживать уровень коллективного иммунитета. Сейчас он падает, по официальным данным, это 53%. По стране, я думаю, будет дальше снижаться за счет низких темпов вакцинации и из-за того, что люди не ревакцинируются и не идут вакцинироваться после болезни, – отметил иммунолог.

Крючков добавил, что однажды вакцинация COVID-19 превратится в сезонную, но сейчас об этом речи нет, поскольку пандемия пока продолжается. Прежде чем произойдёт переход на сезонную вакцинацию, пройдёт ещё, примерно 2 года, но на сегодняшний день лучше не игнорировать прививку и делать это регулярно, чтобы не снижался коллективный иммунитет, считает специалист.

Сейчас будет переход в подострую форму, то есть более управляемую, но, если с головой подходить, а не отменять всё подряд и прекращать отслеживать. Иначе всё опять в острую фазу может перейти, – подчеркнул крючков.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ещё слишком рано говорить о завершении пандемии коронавируса. По его словам, во многих странах, наоборот, начинается новая волна. Эксперт указал на то, что в России сохраняется высокий показатель смертности — более 400 человек в день.