Иммунолог рассказал, какой мутации вируса следует бояться

https://static.news.ru/photo/e9735f1a-444d-11eb-8890-fa163e074e61_660.jpg Фото: King Abdullah University Of Scie/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коронавирус может стать очень опасным, если научится выживать при минусовых температурах. Об этом заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По словам медика, коронавирус «плохо чувствует себя» при низкой температуре. Об этом он сообщил в интервью НСН.

А вдруг он со временем получит возможность жить при минус четырёх градусах? Это будет ужасно для всех, — цитирует его портал.

Жемчугов добавил, что вирусу «невыгодно всех убивать», поскольку ему негде будет жить. Однако при иммунитете у населения в 60–70% ему придётся куда-то деваться или ждать появления нового поколения людей.

Иммунолог заявил, что появление нового штамма коронавируса в Великобритании, который стал менее смертельным, но зато более заразным, подтверждает эту точку зрения. На его взгляд, врачам необходимо изучить его геном и отследить гены, которые ответственны за его устойчивость во внешней среде. Таким образом, станут понятны сроки новых мутаций.

Ранее NEWS.ru писал, что министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал не заблуждаться на счёт того, что коронавирус будет окончательно побеждён в ходе массовой вакцинации. По его словам, в той или иной степени вирус и впредь будет напоминать о себе.