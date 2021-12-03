Иммунолог рассказал, какие вакцины дают больше побочных эффектов

Аллергические реакции могут быть на любую вакцину, но прививки от COVID на аденовирусной платформе чаще провоцируют нежелательные побочные эффекты, чем РНК-вакцины, заявил иммунолог Николай Крючков. По его словам, любое медицинское вмешательство может привести к нежелательным побочным эффектам и даже летальному исходу, передаёт «Царьград».

На любую вакцину есть аллергические реакции. На аденовирусные преимущественно, на РНК-вакцины — в меньшей степени, — заявил Крючков.

Он уточнил, что к числу побочных эффектов от РНК-вакцины относятся миокардиты и перикардиты: первые чаще встречаются у молодых пациентов, однако проходят легко, перикардит же отмечается у людей в возрасте от 50 до 60 лет, но также проходит без критических проявлений.

К нежелательным последствиям аденовирусных вакцин иммунолог отнёс тромбозы и тромбоцитопению. При этом Крючков признался, что не может точно указать, какая конкретно прививка даёт наибольшее количество побочных эффектов.

Формально — Pfizer, наверное, потому что он чаще применяется. Но если в целом брать Европу, США, то, наверное, AstraZeneca. Это аденовирусная векторная платформа на основе обезьяньего аденовируса. Потом идут мРНК-вакцины, например Johnson & Johnson. Сложно ранжировать, потому что нежелательные явления редко бывают, — резюмировал он.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал главное преимущество назальной вакцины от COVID. По его словам, препарат в форме спрея избавляет человека от возможности стать случайным распространителем.