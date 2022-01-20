Иммунолог рассказал, как можно заразиться «омикрон»-штаммом на улице

Иммунолог Михаил Костинов допустил заражение «омикрон»-штаммом коронавируса на улице при определённых условиях. По его словам, многое зависит от температуры воздуха и осадков, а также от скорости и направления ветра. Наиболее опасны в этом смысле случаи кашля и чиханья, пишут «Аргументы и факты».

Если человек проходит мимо и вы находитесь вблизи друг друга считанные секунды даже на небольшом расстоянии, шансы заражения невелики. Если вы остановитесь, поздороваетесь и переброситесь с ним парой фраз, они значительно выше, — пояснил специалист.

Он также отметил, что ношение маски на улице зависит от ситуации: на безлюдной улице этого делать не стоит, однако если необходимо пройти через оживлённый переход, ею всё же стоит воспользоваться.

Ранее терапевт Алексей Водовозов заявил, что тканевые маски гораздо хуже защищают от таких штаммов коронавируса, как «дельта» и «омикрон». По его словам, медицинские маски куда более эффективны, чем тканевые, однако и они не обеспечивают максимальную защиту от коронавируса, потому что не всегда плотно прилегают к лицу. Вместо них терапевт порекомендовал россиянам носить респираторы 2-го класса, которые обеспечивают фильтрацию воздуха до 95%.