Иммунолог рассказал, как аномальная жара воздействует на иммунитет

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что аномальная жара может обернуться неприятностями для здоровья. Эксперт в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал, как такая погода воздействует на иммунитет.

Многое зависит от физического состояния, а также от возраста. По словам медика, иммунная система особого значения не имеет. Натренированный человек легче переносит жару. Он может позволить себе даже заниматься спортом в такую погоду. Однако этим не стоит увлекаться, так как можно довести себя и до теплового удара, и до инфаркта, и до инсульта, до ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения).

Наибольшее значение имеют адаптивные силы организма и защита от избыточного солнечного излучения. То есть в самые жаркие часы человек находится в помещении, а в остальное время он носит головной убор, плавает в чистых водоёмах. Плюс если натренирован — всё хорошо, — подчеркнул эксперт.

Кроме того, специалист отметил, что коронавирус распространяется медленнее при такой погоде. А переболевшие COVID-19 россияне должны сократить физические нагрузки в первые два-три месяца после выздоровления.

Ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемилогии Роспотребнадзора Михаил Лебедев сообщил, что при жаркой погоде и активном солнечном излучении коронавирус быстро разрушается на поверхностях, но такой фактор сейчас не играет большой роли, так как COVID-19 в первую очередь распространяется воздушно-капельным путём.