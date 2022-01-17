Иммунолог рассказал, где в организме лучше развивается «омикрон»-штамм
Иммунолог Крючков заявил, что «омикрон»-штамм развивается на слизистых носа и горла
Ксения Голуб
Ксения Голуб
19:02, 17 января 2022
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
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Основной целью «омикрон»-штамма коронавируса в теле человека являются клетки слизистых верхних дыхательных путей, так как именно здесь он лучше всего размножается. Такие данные предоставили японские учёные, сообщил врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков, пишет портал URA.RU.
По свойствам «омикрона» появляются неплохие данные. В частности, есть лабораторная японская работа, которая показывает, что «омикрон» лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей и сильно хуже — в лёгких, по сравнению с «дельтой». Это может частично объяснять низкую патогенность «омикрон»-линии, — отметил доктор.
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн считает, что данное свойство «омикрона» является одним из самых значимых с точки зрения снижения опасности вируса.
Это очень важное изменение. Оно делает этот вирус менее патогенным. Воспаление лёгких, тяжёлая лёгочная патология при этом вирусе возникает реже, чем при «дельте» и других, — подчеркнул специалист.
Ранее сообщалось, что заболеваемость штаммом коронавируса «омикрон» в России выйдет на пик в феврале, об этом рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов. Он объяснил, что к 22 января — как предполагали ранее — новая волна пика ещё не достигнет, потому что «омикрон» не успеет захватить страну, поскольку её территория слишком велика.