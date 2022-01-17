Иммунолог рассказал, где в организме лучше развивается «омикрон»-штамм

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«Омикрон»-штамм коронавируса провоцирует у детей не только бронхит, но и кожные высыпания, а также проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), заявил иммунолог Павел Бережанский. По его словам, дети переносят новый штамм COVID так же тяжело, как и взрослые, пишет «Радио 1».

«Омикрон» у нас мутирующий коронавирус, и дети болеют им так же тяжело, как и взрослые. Помимо бронхита, а это проявление коронавирусной инфекции, отмечается проявление со стороны кожных покров — у...