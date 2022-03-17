Иммунолог рассказал, что делать после перенесённого COVID-19

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что для восстановления после перенесённого коронавируса в лёгкой форме россиянам следует взять отпуск, чтобы дать организму отдых. При этом эксперт посоветовал переболевшим COVID-19 совершать умеренные прогулки на свежем воздухе. Он отметил, что для тех, кто переболел вирусом в более тяжёлой форме, поможет медикаментозная терапия, сообщает URA.RU.

Помогает отдых, отпуск и умеренные физические нагрузки. К умеренным физическим нагрузкам относится ходьба на свежем воздухе, тем более погода сейчас позволяет, — поделился Крючков.

Он уточнил, что отпуск должен длиться не менее двух недель. Лучше всего, по мнению врача, дать организму отдохнуть месяц, но признал, что в нынешних условиях сделать это достаточно сложно.

Невролог Юрий Андрусов ранее заявил, что наиболее частой причиной онемения пальцев рук являются туннельные синдромы, когда один из нервов начинает пережиматься в самых уязвимых местах. Он также отметил, что онемение пальцев рук бывает постоянным или приходящим. Эксперт подчеркнул, что причиной этому становятся некие поражения нервов. Это состояние, которое возникает при давлении срединного нерва в области запястья, где сгибается кисть. При этом больной ощущает онемение среднего, указательного и немного безымянного пальца.