Иммунолог призвал не спешить с массовой вакцинацией от коронавируса

https://static.news.ru/photo/bb9a043e-9c75-11ea-9c0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время разработкой препарата от коронавируса занимаются десятки научных лабораторий, однако при достижении результата спешить с внедрением массовой вакцинации не стоит, заявил иммунолог из Израиля, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун.

По его словам, специалистам нужно время на то, чтобы понять, какая именно прививка эффективна. Как отметил Беркун, в начале 2000-х была эпидемия SARS. Тогда врачи нашли вакцину довольно быстро, однако проверка длилась около пяти лет.

Также иммунолог напомнил, как прививка гастроэнтерита во время вакцинации от ротавируса в Израиле привела к тому, что у многих людей развилась разновидность непроходимости кишечника. Тогда препарат прошёл две стадии испытаний.

Вот и сейчас все торопятся, но важно знать, что будет потом. Вакцина должна показать отсутствие серьёзных побочных явлений, доказать иммуногенность препарата и продемонстрировать клеточную реакцию, — приводит слова доктора РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, пульмонолог, доктор медицинских наук Андрей Малявин рассказал, какие опасности несёт вакцина от коронавирусной инфекции.

Он сообщил, что желание произвести вакцину побыстрее может сказаться на её эффективности, качестве и безопасности.