Иммунолог призвал не называть сыпь самым частым симптомом «омикрона»

Иммунолог Николай Крючков заявил, что по имеющимся данным, кожная сыпь не проявляется даже у половины заболевших «омикрон»-штаммом коронавируса. Он пояснил, что все начали обращать внимание на этот симптом потому, что заболевание стало протекать в более лёгкой форме, пишет «Москва 24».

Сейчас в значительной степени начинают заболевать более молодые люди и те, у кого есть иммунитет к инфекции. Это приводит к тому, что болезнь протекает легче. В результате меняется симптоматика. Все стали обращать внимание на кожную сыпь, потерю аппетита. Потому что при тяжёлых симптомах, таких как температура 39, ломота, резкая слабость, такие признаки считают сопутствующими, — рассказал Крючков.

Он заявил, что не стоит считать такой симптом характерным для коронавируса. Крючков напомнил: существует масса других заболеваний, в течении которых на коже больного образуется сыпь. По его мнению, в будущем возможно появление характерной сыпи, которая будет являться отличительным признаком коронавируса.

Ранее член-корреспондент РАН профессор Пётр Чумаков заявил, что сыпь на коже при COVID-19 может возникнуть из-за микротромбозов. Он отметил, что эта проблема характерна для всех штаммов COVID-19. При этом эксперты отмечают, что сыпь при коронавирусе возникает в основном у взрослых. По словам учёных, не стоит связывать сыпь у детей с заражением новым штаммом «омикрон» без дополнительного обследования.