Иммунолог призвал не диагностировать заражение «омикроном» самостоятельно

Пациенты с характерными при заражении «омикроном» симптомами вряд ли смогут правильно диагностировать у себя коронавирус, так как эти же проявления характерны для гриппа и других ОРВИ, пояснил иммунолог Владимир Болибок. При этом медик указал, что «визитной карточкой» этой мутации коронавируса является необоснованная слабость, пишет «Москва 24».

Головная боль и все прочее встречается и при ОРВИ, и при гриппе. Поэтому говорить о том, что на основании сочетания симптомов можно поставить достоверный диагноз «коронавирусная инфекция», вызванная, к примеру, «омикроном», скажем так, маловероятно, — пояснил Болибок.

При этом он добавил, что «омикрон» более агрессивен по отношения к детям и что он научился обходить иммунитет у привитых от коронавируса взрослых пациентов. В качестве доказательства он привёл в пример Африку: по словам медика, на континенте растёт число госпитализированных детей.

В Африке растет число госпитализаций среди детей. Они к предыдущим штаммам не особо чувствительны были, почти не болели, а «Омикрон» настолько быстро заражает и настолько быстро передается от клетки к клетке, то есть захватывает сам организм, что даже детская иммунная система не успевает с ним справиться, — резюмировал Болибок.

Ранее стало известно, что «омикрон» распространяется в четыре раза активнее, чем вариант «дельта». С ним плохо справляется иммунитет, но сама болезнь протекает в лёгкой форме.