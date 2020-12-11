Иммунолог приравнял риски заражения COVID-19 на морозе к минимуму

https://static.news.ru/photo/ac21521c-3bc3-11eb-baf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В морозную погоду риска заразиться коронавирусом практически нет. Об этом заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, на морозе вирус способен существовать считанные секунды, передаёт «Москва 24».

На морозе в 5–10 градусов вирус живёт секунды и не может распространяться, так как капельки слюны сразу же замерзают, — сказал специалист.

Иммунолог подчеркнул, что зимой ношение масок на улице может скорее принести вред, чем пользу, так как в них скапливаются испарения, содержащие огромное количество микробов, и затрудняют дыхание.

Жемчугов ранее отмечал, что наибольшему риску заражения COVID-19 подвергаются люди, находящиеся в закрытых помещениях. Там концентрация патогенов гораздо выше, чем на улице. Для снижения рисков необходимо проветривать помещения и регулярно проводить влажную уборку.

Ранее NEWS.ru писал о том, что использование санитайзеров в морозную погоду может нанести вред кожному покрову. Об этом рассказала внештатный специалист по дерматологии и косметологии Министерства здравоохранения Московской области Наталия Махнёва.



