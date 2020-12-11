Иммунолог приравнял риски заражения COVID-19 на морозе к минимуму

В морозную погоду риска заразиться коронавирусом практически нет. Об этом заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
По его словам, на морозе вирус способен существовать считанные секунды,
На морозе в 5–10 градусов вирус живёт секунды и не может распространяться, так как капельки слюны сразу же замерзают, — сказал специалист.
Иммунолог подчеркнул, что зимой ношение масок на улице может скорее принести вред, чем пользу, так как в них скапливаются испарения, содержащие огромное количество микробов, и затрудняют дыхание.
Жемчугов ранее отмечал, что наибольшему риску заражения COVID-19 подвергаются люди, находящиеся в закрытых помещениях. Там концентрация патогенов гораздо выше, чем на улице. Для снижения рисков необходимо проветривать помещения и регулярно проводить влажную уборку.
Ранее NEWS.ru писал о том, что использование санитайзеров в морозную погоду может нанести вред кожному покрову. Об этом рассказала внештатный специалист по дерматологии и косметологии Министерства здравоохранения Московской области Наталия Махнёва.