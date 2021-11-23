Иммунолог предупредила, что вакцины не дают пожизненного иммунитета

Российские вакцины от коронавируса не обеспечивают пожизненным иммунитетом, заявила иммунолог Дарья Карташева-Эмберц, передаёт NVL. Заболеет ли вакцинированный человек, по её мнению, зависит от генетики и хронических заболеваний, от количества вирусных частиц в организме и от выработанной организмом защиты.

Да! Наши вакцины от ковида на сегодня не дают стерильный иммунитет — это правда так. Заранее этого мы знать никогда не можем. С первым вариантом вируса защита от госпитализаций была под 98%. Но далее вирус мутировал, защита ослабевает, — сообщила Карташева-Эмберц.

Эксперт добавила, что из-за низких темпов вакцинации коронавирус мутирует, являя более агрессивные штаммы. Но при этом вакцинированные вряд ли окажутся на ИВЛ, если заболеют, заверила иммунолог. Она также рекомендует прививаться и уже переболевшим, чтобы ещё сильнее понизить шансы заболеть снова.

Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал глупым попытку некоторых граждан переждать вакцинацию. По его словам, они подвергают себя опасности заразиться при любом контакте с внешним миром.

Руководитель управления Роспотребнадзора Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что не привитые от коронавируса граждане заражаются в 13,5 раза чаще тех, кто прошёл вакцинацию. Кроме того, привившиеся переносят заболевание значительно легче и практически не попадают в реанимацию.