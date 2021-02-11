Иммунолог предупредил об опасности антибиотиков при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/a7c80144-6ce6-11eb-ba8d-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Антибиотики, как правило, неэффективны при лечение заражённых COVID-19, а неоправданное их применение грозит негативными последствиями. Об этом рассказал израильский иммунолог, заведующий отделением в израильской клинике Хадасса Ар-Ацофим профессор Яков Беркун.

По его словам, последние исследования показали, что нуждаются в антибиотиках только 5% госпитализированных пациентов. При этом используют антибиотики для лечения почти 70% людей, попавших в клинику, сообщает РИА Новости.

Беркун подчеркнул, что больные, без надобности прибегающие к антибиотикам, должны опасаться негативных последствий, в числе которых аутоиммунные заболевания, снижение иммунитета, нарушение микробиома. Он объяснил действия врачей, выписывающих такое лекарство, давлением со стороны пациентов и их родственников.

Очень большое давление со стороны и больных, и их родственников, чтобы врач что-то дал. И многие врачи, к сожалению большому, вместо того чтобы объяснить, идут на поводу. Конечно, намного проще выписать рецепт на антибиотик, чтоб от тебя отстали, — пояснил иммунолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне, которые пока не заразились COVID-19 и не хотят вакцинироваться, не попадут в число тех, на кого распространяется коллективный иммунитет. Об этом рассказал врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, иммунитет не действует на отдельного человека и такие люди по-прежнему остаются без защиты от смертоносной инфекции. Он добавил, что каналы передачи коронавируса полностью не исчезли.